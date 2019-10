Belgique: Tielemans et Lukaku quittent le groupe

Jeudi soir, la Belgique a assuré sa qualification pour l'Euro 2020 en infligeant une lourde correction à Saint-Marin (9-0) sur la pelouse du stade Roi Baudouin. Mais le parcours des Diables Rouges dans ces éliminatoires n'est pas terminé pour autant, et ceux-ci ont rendez-vous avec le Kazakhstan dimanche après-midi.

Un déplacement dont Romelu Lukaku et Youri Tielemans ont été dispensés, eux qui ont tous deux été buteurs jeudi soir. "Tielemans et Lukaku ne viendront pas avec nous au Kazakhstan. Youri va bientôt être papa et Lukaku va retourner en Italie où il sera à disposition de son club pour être totalement fit pour son prochain match", explique le sélectionneur Roberto Martinez dans La Dernière Heure.