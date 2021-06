Belgique : Martinez estime que l'Angleterre sera avantagée

Ces derniers jours, lorsqu'on pense aux favoris du prochain Championnat d'Europe, les mêmes noms reviennent, plus ou moins souvent : France, Portugal, Belgique, Angleterre. Cette dernière figure dans la poule D en compagnie de la Croatie, de l’Écosse et de la République tchèque et disputera 6 matchs sur 7 à Wembley, dans le cas d'une éventuelle finale. Pour Roberto Martinez, le sélectionneur de la Belgique, cet élément engendre automatiquement le rôle de favorite pour la sélection de Gareth Southgate. "Nous devons nous rappeler qu'avec le format de cette compétition, personne n'aura un avantage aussi grand que l’Angleterre", a-t-il glissé dans un entretien accordé au Telegraph, s’ôtant un peu de pression par la même occasion alors que la Belgique est attendue au tournant.



Un tournoi axé sur l'émotion ?

D'un point de vue plus général, le technicien espagnol, qui avait su mener la Belgique en demi-finale du Mondial en Russie il y a deux ans - élimination face à la France - a évoqué son optimisme avant le début du tournoi. "Ce sera le tournoi le plus émotionnel de tous les temps. Je pense que ça peut devenir une célébration : dans ce cauchemar de coronavirus, ce championnat d'Europe peut définir un avant et un après", a-t-il estimé. Placés dans la poule B, les Diables Rouges défieront la Russie, samedi 12 juin, avant de se mesurer au Danemark (le 17 juin) et à la Finlande (le 21 juin).