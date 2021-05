Belgique : Hazard et le "défi" de Benzema chez les Bleus

La Belgique devrait encore une fois faire figure d'équipe à surveiller lors du prochain Championnat d'Europe (11 juin au 11 juillet). Placée dans la poule B en compagnie de la Russie, du Danemark et de la Finlande, la sélection dirigée par Roberto Martinez devrait pouvoir disposer d'un Eden Hazard prêt pour la compétition. Malmené par les blessures tout au long de la saison sous le maillot du Real Madrid, le joueur est apparu devant la presse, ce lundi. Déterminé à être présent pour ce grand tournoi en dépit de "quelques problèmes" à la cuisse, le natif de La Louvière a fixé certaines ambitions sur le plan personnel.

Watch the press conference with Eden Hazard and Roberto Martinez at 3 pm! #DEVILTIME #euro2020

— Belgian Red Devils (@BelRedDevils) May 31, 2021







"Je vais être à nouveau bon quand je vais enchaîner, quand je vais retrouver la confiance, et quand ma cuisse et ma cheville ne me feront plus mal du tout. J'ai toujours été un joueur qui aimait enchaîner les matches et là cela n'a pas été le cas. J'ai encore de belles années devant moi. Le terrain me manque et ne pas être avec les Diables, cela m'a manqué. Je suis heureux quand je suis sur le terrain", a-t-il expliqué.

Benzema, un argument de poids en faveur de la France



Désireux de voir les meilleurs éléments sur le terrain, il s'est montré ravi par le retour de Karim Benzema chez les Bleus de Didier Deschamps. "Karim fait partie des meilleurs joueurs au monde. Cela fait deux ans que je joue avec lui. Je ne peux en dire que du bien. Pour nous, joueurs de l’équipe nationale belge, on a déjà perdu une demi-finale contre la France, sans lui. Avec lui, ils vont être encore plus forts, ça va être encore plus difficile. On va relever le défi. Pour lui, ça doit être un bonheur d’être de retour en équipe de France. J’espère qu’il pourra montrer à tout le monde que c’est toujours le meilleur joueur. Je sais que l’équipe de France représentait beaucoup pour lui", a confié Hazard.