Belgique : De Bruyne, l’homme qui change tout

Entré à la pause jeudi dernier à Copenhague, alors que la Belgique était menée 1-0 par le Danemark, Kevin De Bruyne a tout changé. Forfait pour le premier match de l’Euro après avoir été victime d’une fracture du nez et de l’orbite gauche lors de la finale de la Ligue des Champions, le maestro a d’abord délivré une merveille de passe décisive pour Thorgan Hazard, avant d’inscrire le but vainqueur d’une somptueuse frappe du gauche.



Pas de quoi enflammer celui qui a posément raconté son offrande pour le cadet des frères Hazard, samedi en conférence de presse : "La passe en retrait de Romelu Lukaku était un peu douce. J'ai directement su qu'un tir allait être contré. J'ai vu des joueurs mieux placés à gauche, j'ai glissé le ballon." Car tout a vraiment l’air plus simple avec De Bruyne. Et ce même s’il avoue garder des séquelles de ce choc avec Antonio Rüdiger qui l’avait contraint à sortir prématurément lors de la défaite de Manchester City contre Chelsea en finale de la C1 (1-0).

"J’ai l’impression de sortir de chez le dentiste" "Je n’ai plus de sensations sur tout le côté gauche de mon visage, a-t-il ainsi révélé. Le nerf est très touché, j’ai l’impression de sortir de chez le dentiste. C’est une sensation très désagréable, cela pourra prendre plusieurs mois. Le plus important c’est de jouer." Et ça, il sait faire, comme il l’a encore prouvé lors de cette entrée tonitruante face aux Danois. Il devrait débuter lundi contre la Finlande, même si Roberto Martinez ne prendra aucun risque avec un joueur qui, comme Eden Hazard, ne pourra peut-être pas terminer le match.



"Ils sont prêts à commencer un match, oui, mais je ne sais pas s’ils sont capables de tenir 90 minutes, a déclaré le sélectionneur des Diables Rouges, avant de revenir sur la performance de De Bruyne contre le Danemark. On connaît tous le talent de Kevin, mais ce qu’il a montré, c’était chirurgical. Il a changé la manière de jouer de l’équipe." Un coach espagnol qui sait bien à quel point De Bruyne, encore élu meilleur joueur de Premier League par ses pairs, tient une (grande ?) partie du destin de la Belgique entre ses pieds…