Belgique : Courtois vise la finale

Demi-finaliste de la coupe du monde en Russie il y a trois ans, la Belgique veut continuer sa montée en puissance lors du Championnat d'Europe. Avant son match face à la Russie, samedi soir à Saint-Pétersbourg (21 heures), Thibaut Courtois a fixé l'objectif pour les joueurs dirigés par Roberto Martinez : atteindre la finale et tenter de la gagner.

"On a faim de gagner ce tournoi"

"On ne vise pas un quart ou une demi-finale. On veut la finale, et essayer de la gagner. Mais forcément si on est éliminé par meilleur que nous, on l'acceptera plus facilement...", a-t-il répondu à un journaliste qui l'a sondé sur les ambitions de l'équipe. Le portier du Real Madrid a également désigné certains favoris, à ses yeux, pour le sacre final : la France, l’Angleterre, le Portugal, l’Italie, l’Espagne ou encore l’Allemagne.





Contre la Russie, la Belgique évoluera dans un stade qui comptera 30 500 spectateurs, un soutien évident pour la Russie qui sera un adversaire compliqué selon Courtois. Toutefois, il a affirmé son désir : "Nous avons les âges parfaits pour être au sommet de notre forme, avec des jeunes qui prennent de l’expérience. Je pense que c’est le bon moment pour écrire une belle histoire. On a faim de gagner ce tournoi. Mais le chemin est long et nous pensons d’abord au match de samedi soir."