Belgique: Courtois va mieux

Victime d'"une gastro-entérite aiguë avec déshydratation et déséquilibre électrolytique" le 28 septembre dernier, à la mi-temps du derby entre l'Atlético et le Real Madrid, Thibaut Courtois va mieux. Le gardien de but international belge, qui avait laissé Alphonse Areola assurer l'intérim avec les Merengues contre Grenade, a rallié sa sélection.

"Remis sur pied et prêt à poursuivre l'entraînement avec l'équipe nationale", écrit l'intéressé sur son compte Twitter. Pour rappel, les Diables Rouges affronteront Saint-Marin jeudi prochain, puis iront au Kazakhstan trois jours plus tard, dans le cadre des éliminatoires de l'Euro 2020.

Recovered and ready to pursue training with the national team @BelRedDevils . ✅ Thank you fans for the support! #EURO2020 #COMEONBELGIUM pic.twitter.com/PcBp1c7Xg9