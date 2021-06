Belgique - Carrasco : "Ne pas laisser la moindre occasion à Ronaldo"

Éloigner Ronaldo de la surface, la mission de la Belgique

Pas forcément impériale en défense depuis le début de ce Championnat d'Europe même si, dans les faits, elle n'a concédé qu'un seul but en trois matchs (face au Danemark), la Belgique va devoir passer par un sacré obstacle afin de poursuivre possiblement sa route dans le tournoi.. Meilleur buteur de l'histoire de la compétition avec 14 buts en 24 matchs, le capitaine du Portugal est également le joueur le plus adroit devant le but lors de cette édition, avec 5 buts en 3 rencontres.





Alors forcément, l'arrière-garde de la Belgique devra le surveiller de près, en raison de sa capacité à se créer des occasions à partir de rien. En conférence de presse, Yannick Carrasco a dévoilé son sentiment général avant l'opposition de Séville. "C'est une équipe assez complète, que ce soit offensivement ou même défensivement, en bloc bas. Nous aussi on peut faire la même chose, on peut aussi attendre, défendre, attaquer. Cela va être un beau match et on espère pouvoir se qualifier", a-t-il expliqué. Puis il a émis son opinion au sujet du quintuple Ballon d'Or : "Cristiano on sait qu'il ne faut pas lui laisser une seule occasion, même une demie-occasion, car il tire un peu de partout. C'est sa force. Le but, le but et encore le but. Il faut essayer de le tenir le plus loin possible de la surface, bien le contrôler. C'est à nous de ne pas laisser d'espace." Un vaste programme pour les joueurs dirigés par Roberto Martinez.

