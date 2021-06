Autriche : David Alaba, place au terrain

Cet été, David Alaba va changer de club mais pas de statut en équipe nationale. Alors qu'il a profité de la fin de son contrat avec le Bayern Munich pour rejoindre le Real Madrid, le défenseur sera le leader de la sélection autrichienne à l'Euro. Et il va pouvoir le prouver une fois de plus. Après une saison où son rendement a été altéré par une situation contractuelle qui a beaucoup fait parler, le joueur de 28 ans va pouvoir profiter de l'expérience acquise pendant ses 13 saisons en Bavière pour tenter d'offrir une première victoire en phase finale d'un Euro à son pays.

Le match de ce samedi face à la Macédoine du Nord (18h00, en direct sur beIN SPORTS 1) sera une première occasion d'y arriver. S'il a tout gagné en club, le natif de Vienne court toujours après une campagne référence sur la scène internationale. Et cette année pourrait être la bonne. Cet été, il sera beaucoup mieux entouré qu'en 2016. La plupart de ses compatriotes a franchi un cap en Bundesliga dans des clubs qui jouent les premiers rôles. Comme lui depuis son arrivée au Bayern Munich à seulement 16 ans.

En sélection, Alaba sait enfin ce qu'il doit faire

Décuple champion d'Allemagne, double vainqueur de la Ligue des Champions, David Alaba a un des plus gros palmarès du football autrichien. Et en signant cet été avec le Real Madrid, il va maintenant pouvoir prouver que les joueurs autrichiens sont capables de s'imposer à l'étranger, et pas seulement chez le voisin allemand. Dans son sillage, les Rot-Weiss-Roten ont progressé. Pour la première fois, ils vont participer à deux phases finales consécutives de l'Euro. Et le rendement de plus en plus important d'Alaba n'y est pas pour rien. Au moment où il devrait intégrer le top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire du football autrichien, le néo-Madrilène se stabilise enfin dans le couloir gauche.

Pendant longtemps, il a été obligé de dépanner à tous les postes. Milieu récupérateur ou offensif, défenseur central ou latéral, Alaba a été baladé à de nombreux postes depuis sa première cape en 2009. Et souvent, son utilisation faisait plus parler que ses performances. Avec Franco Foda qui lui confie le brassard de capitaine et l'animation du couloir gauche, le joueur de 28 ans connaît sa mission et peut espérer porter son équipe. En assumant son statut de leader et en répondant présent, il devrait surtout pouvoir se concentrer pleinement sur le terrain pour la première fois depuis longtemps.