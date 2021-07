Angleterre : Une défaite douloureuse pour apprendre

Même perdue, la finale de l'Euro 2020 peut changer le cours de l'histoire du football anglais. Incapables de battre l'Italie à Wembley, les hommes de Gareth Southgate ont pris une véritable leçon. S'ils la retiennent, les Anglais pourraient rapidement finir par ramener le football à la maison comme ils l'espèrent depuis si longtemps. Alors que les Italiens faisaient la fête sur la pelouse londonienne, Gareth Southgate a rapidement réuni ses joueurs en cercle autour de lui pour un discours qui était sans aucun doute tourné vers l'avenir. Même si l'épopée continentale ne s'est pas terminée avec le trophée Henri Delaunay, la nouvelle génération anglaise a fait vibrer le pays comme rarement.

> Le parcours de l'Italie durant l'Euro <

Les Anglais ont franchi un nouveau cap

Même sans titre, Harry Kane & co forment une des meilleures équipes de l'histoire du football anglais. Après l'élimination en demi-finales de la Coupe du Monde 2018, les jeunes talents anglais ont franchi un nouveau cap pour continuer à engranger de l'expérience. Et ils peuvent espérer continuer leur progression d'ici à la Coupe du Monde 2022. Jadon Sancho, Bukayo Saka, Phil Foden, Jude Bellingham ou Reece James ont encore l'âge de jouer chez les espoirs et pourtant, ils viennent de participer à une grande compétition internationale. Dans 18 mois, ils auront de grandes chances d'être sélectionnés pour le Mondial organisé au Qatar. Et d'ici là, ils auront mûri notamment avec l’expérience des matchs couperets de l'Euro. L'heure sera alors à la revanche pour suivre une évolution similaire à celle de la France et tenter de lui succéder au palmarès mondial.

De l'expérience et des limites à repousser pour une sélection qui ne manque pas de talent

Pas toujours réjouissants durant le mois qui vient de s'écouler, les Three Lions ont des lacunes encore importantes. Et pourtant, ils ont atteint la finale de l'Euro. En identifiant ses points faibles et en les travaillant lors des prochaines fenêtres internationales, l'Angleterre peut rapidement se métamorphoser. Si ses individualités s'intègrent dans un projet collectif convaincant et moins frileux, alors l'équipe entraînée par Gareth Southgate peut espérer rapidement tout écraser sur son passage. L'expérience acquise au cours des dernières semaines pourrait alors venir sublimer les qualités d'une équipe qui n'en manque pas. La défaite face à l'Italie n'est pas facile à digérer mais elle peut modifier positivement le visage des Three Lions pour les années à venir.