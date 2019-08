Angleterre: Trois nouveaux dans la liste

Gareth Southgate a coché les noms de trois nouveaux joueurs pour intégrer les Three Lions.

L'Angleterre va jouer contre la Bulgarie (7 septembre) et le Kosovo (10 septembre) pour les éliminatoires de l'Euro 2020. Pour ces matches, Aaron Wan-Bissaka (Manchester United), Tyrone Mings (Aston Villa) et Mason Mount (Chelsea) pourraient fêter leur première sélection avec les A. Pour le reste de la sélection, on pourra noter le retour d'Alex Oxlade-Chamberlain après sa rupture des ligaments croisés il y a un peu plus d'un an.