Angleterre : Sterling valorise les présences de Saka et Grealish

L'Angleterre disputera les huitièmes de finale de ce Championnat d'Europe. Victorieuse face à la République Tchèque mardi soir grâce à un but inscrit par Raheem Sterling à la 12ème minute de jeu, la sélection dirigée par Gareth Southgate n'a pas forcément brillé mais elle a su assurer l'essentiel, avec la première place de ce groupe D. Sans la présence de Mason Mount (placé à l'isolement) et avec la mise au repos de Phil Foden, qui était menacé d'une possible suspension, l'Angleterre a su s'appuyer sur les titularisations de Bukayo Saka et de Jack Grealish, selon Sterling.

Possible adversaire de la France en huitièmes, l'Angleterre est solide derrière

"C'était un match où il y avait des choses positives. On a été plus agressifs, on a été plus offensifs, on a eu des bonnes phases. Ils ont bien occupé les espaces. C'est formidable d'être entouré par des joueurs comme eux", a expliqué l'ailier de l'Angleterre et de Manchester City à propos de Saka et Grealish. Possible adversaire des Bleus en huitièmes de finale si la France termine seconde du groupe F, l'Angleterre n'a pas encaissé de but depuis le début du tournoi. Mieux encore, sur l'année 2021, les Anglais n'ont encaissé qu'un seul but, contre la Pologne lors d'une rencontre qualificative pour le mondial 2022 (avec un succès 2-1).