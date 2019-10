Angleterre-Southgate: "Pas assez bons"

Invaincus depuis 10 ans et 43 matches consécutifs en phase qualificative, les Anglais ont chuté vendredi en République Tchèque (2-1), et n’ont donc pas encore leur billet en poche pour l’Euro 2020.

"Ce soir, on n’en a pas suffisamment fait pour remporter le match. Notre performance n’était pas assez bonne, c’est aussi simple que ça. On aurait probablement dû faire match nul mais au final, le but que l’on a concédé est caractéristique des occasions qu’on a pu donner toute la soirée. On a beaucoup de choses sur lesquelles on doit réfléchir mais on doit accepter que l’on n’a pas été assez bons collectivement", a ensuite déclaré Gareth Southgate, le sélectionneur des Three Lions, rapporte le site de la FA.