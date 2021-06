Angleterre - Southgate : "Continuer d'écrire l'histoire"

L'Angleterre s'est donnée des chances de continuer sa route en prenant le bon chemin, mardi soir, en s'imposant face à l'Allemagne à Wembley grâce à des réalisations de Raheem Sterling et Harry Kane (2-0). En quarts de finale, la sélection dirigée par Gareth Southgate sera opposée à l'Ukraine, samedi à Rome (21 heures) et le sélectionneur des Three Lions espère bien que son équipe sera capable de performer au plus haut niveau, alors que jusqu'ici, elle a disputé ses 4 matchs à Wembley dans le tournoi continental.

L'Ukraine déjà dans les esprits

"Aujourd'hui (mardi, ndlr) c'est un gros résultat. L'Angleterre n'avait plus battu l'Allemagne dans un match de la phase à élimination directe depuis la finale (de la Coupe du monde 1966) ici (à Wembley). Et je crois que nous n'avions plus réussi à atteindre les demies dans un tournoi majeur (Coupe du monde 2018) puis les quarts dans le tournoi suivant depuis 1966. Ces joueurs continuent d'écrire l'histoire. Nous n'avons réussi qu'une seule fois à atteindre les demi-finales du Championnat d'Europe. Donc lors de notre prochain match, nous aurons l'opportunité de faire quelque chose de spécial. Nous devrons mettre toutes les chances de notre côté", a-t-il expliqué en conférence de presse.

"On a aussi joué avec notre tête"

Soulignant le coût émotionnel d'un tel succès, Southgate a tenu à mettre en valeur la prestation d'ensemble de ses joueurs face à une référence au niveau mondial. "Il y a toujours eu des doutes sur nos chances face aux grandes équipes après la Coupe du monde. Et, avec son expérience, on savait que l'Allemagne allait dicter le rythme de certaines phases du match, que (Toni) Kroos allait organiser le jeu avec (Mats) Hummels et qu'on devrait être patients. Ce qui m'a le plus satisfait, c'est qu'on aura toujours notre passion et notre cœur, mais on a aussi joué avec notre tête", a-t-il assuré. Prochain rendez-vous, samedi contre l'Ukraine.