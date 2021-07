Angleterre - Sancho : "La haine ne gagnera jamais"

J'ai eu quelques jours pour réfléchir à la finale de dimanche et je ressens toujours un mélange d'émotions. Je voudrais dire désolé à tous mes coéquipiers, au personnel d'entraîneurs et surtout aux fans que j'ai laissés tomber. C'est de loin le pire sentiment que j'ai ressenti dans ma carrière", a-t-il débuté.

Cela a été un honneur de toujours représenter l'Angleterre et de porter le maillot des Trois Lions, et je ne doute pas que nous reviendrons encore plus forts ! Restez en sécurité et à bientôt