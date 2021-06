L'Angleterre n'avait pas besoin de cela. Décevante depuis son entrée en lice dans l'Euro 2020, la sélection menée par Gareth Southgate va très probablement devoir se passer des services de Mason Mount et de Ben Chilwell pour son troisième match de groupe, face à la République Tchèque. Les deux hommes ont été en contact avec le joueur écossais Billy Gilmour, testé positif au Covid-19.



Après l'annonce de la Fédération écossaise indiquant que Gilmour était placé dix jours à l'isolement, Chilwell et Mount ont reçu pour consigne de s'isoler du reste du groupe des Three Lions. Comme l'indique le Dailymail, les deux internationaux ne disputeront probablement pas le match décisif prévu ce mardi face à la République Tchèque (21h). Le média ajoute que selon les décisions de la FA, Mason Mount et Ben Chilwell pourraient également être laissés de côté pour un éventuel huitième de finale.