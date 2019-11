Angleterre: Le onze le plus jeune depuis 60 ans

Pour le 1000e match international de son histoire, l'Angleterre reçoit le Montenegro en éliminatoires de l'Euro 2020, une rencontre qui peut permettre aux Three Lions de valider leur qualification pour la phase finale.

A cette occasion, Gareth Southgate aligne un onze de 23 ans et 255 jours de moyenne d'âge, le onze anglais le plus jeune depuis 1959, d'après Opta.

L'équipe a pourtant fière allure, malgré l'absence de Raheem Sterling (sanctionné après son altercation avec Joe Gomez). Jadon Sancho, Mason Mount et Marcus Rashford seront notamment en soutien d'Harry Kane.

Angleterre: Pickford - Alexander-Arnold, Stones, Maguire, Chilwell - Oxlade-Chamberlain, Winks, Mount - Rashford, Kane, Sancho.

