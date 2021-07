Cinquante-cinq ans après son sacre lors de la Coupe du Monde 1966, l'équipe d'Angleterre a atteint la finale d'une compétition majeure. Dimanche face à l'Italie (21h), les Three Lions tenteront de remporter le premier Championnat d'Europe de leur histoire et pourront notamment compter sur leurs supporters pour les y aider. Des fans anglais qui se sont fait remarquer de mauvaise manière et qui ont été repris de volée par Gareth Southgate.



En conférence de presse, le sélectionneur anglais a pointé du doigt le comportement d'une partie du public anglais présent à Wembley. Faisant référence aux sifflets entendus notamment lors de l'hymne danois en demi-finale, Southgate a tenu à adresser un message teinté de fair-play : "Il sera important de ne pas siffler l'hymne italien. Le faire serait irrespectueux et cela ne les intimidera pas. Au contraire, cela pourrait leur donner un regain de motivation."