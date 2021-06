Selon Sven-Goran Eriksson, Harry Kane peut aider les Trois Lions à remporter le championnat d'Europe, mais il doit d'abord "se réveiller". L'ancien sélectionneur de l'Angleterre met le joueur de Tottenham devant ses responsabilités. Kane est toujours à la recherche de son premier but en dans le tournoi continental. Malgré ses difficultés, Gareth Southgate devrait titulariser le joueur de 27 ans en huitièmes de finale contre l'Allemagne à Wembley ce mardi, et Eriksson espère que l'attaquant enflammera la rencontre.

"Kane doit se réveiller"

« Harry Kane doit maintenant se réveiller. Tout le monde sait ce qu'il peut faire, mais pour une raison quelconque, il n'a pas réussi jusqu'à présent. Je pense que ça viendra, il peut gagner l'Euro pour l'Angleterre", a confié Eriksson à Ladbrokes. Le tacticien a également exprimé sa conviction que Raheem Sterling doit conserver sa place dans la formation de Southgate. "Southgate a beaucoup d'options offensives, mais pour moi, Harry Kane et Raheem Sterling doivent jouer titulaires", a estimé le Suédois. « La chose la plus importante sera de mettre en œuvre le bon système et de choisir les joueurs en conséquence. Je ne sais pas s'il commencera le match, mais Jack Grealish est celui qui a changé la donne. Il est génial. Mais il existe de nombreuses autres options. C'est bien d'avoir ces options, mais il faut aussi être équilibré, surtout contre l'Allemagne".