Angleterre: Kane, Sterling et Rashford d'entrée contre la Bulgarie

Auteur de deux cartons pour ses deux premiers matches éliminatoires de l'Euro 2020 (5-0 face à la République Tchèque et 5-1 au Monténégro), l'Angleterre accueille la Bulgarie ce samedi (18 heures) avec un onze plutôt offensif. Gareth Southgate a décidé d'aligner d'entrée trois attaquants avec Harry Kane, Raheem Sterling et Marcus Rashford, alors que Jadon Sancho a été envoyé sur le banc. Dans l'entrejeu, Ross Barkley, Declan Rice et Jordan Henderson ont été alignés.

The team is in!



Here's how the #ThreeLions will line up for today's #EURO2020 qualifier against Bulgaria. pic.twitter.com/LhG9DFUeav