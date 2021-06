Angleterre - Allemagne à Wembley : l'affiche a de l'allure. Et elle n'effraie absolument pas les hommes de Gareth Southgate. Jordan Henderson, cadre de cette sélection et milieu influent de Liverpool, a abordé avec humilité mais aussi détermination ce grand classique contre la Mannschaft.

"Un match spécial"



« C'est un très grand match et nous l'attendons avec impatience. Nous savions que, quelle que soit l'équipe que nous allions affronter, ce serait un grand défi et ce sera certainement le cas contre l'Allemagne. Nous devons bien nous préparer, être prêts pour la semaine prochaine et tout donner contre eux, a expliqué Henderson. C'est un match spécial pour les joueurs, les supporters, tout le monde, même pour les autres spectateurs. C'est un grand match et c'est ce que l'on aime dans ces tournois. C'est très excitant, tout le monde a hâte d'y être. »