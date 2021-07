Angleterre : Face aux critiques, Grealish répond

Si vous êtes Sterling ou Grealish, vous ne pouvez pas vous asseoir là et demander à un jeune enfant d'aller tirer un penalty devant vous", a pesté Roy Keane au micro d'ITV, à propos du tir au but décisif manqué par Saka. Le joueur d'Aston Villa a répondu, ce lundi, par le biais d'un message posté sur son compte Twitter. "J'ai dit que je voulais en prendre un !!!! Le coach a pris tellement de bonnes décisions tout au long de ce tournoi et il l’a fait ce soir (dimanche, ndlr). Mais je ne laisserai pas les gens dire que je ne voulais pas prendre un penalty quand j’ai dit que je le ferai…", a-t-il assuré.

I said I wanted to take one!!!!

The gaffer has made so many right decisions through this tournament and he did tonight! But I won’t have people say that I didn’t want to take a peno when I said I will… https://t.co/3mBpKyMoUV