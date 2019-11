Angleterre: Deux retours dans le groupe

Après avoir convoqué 25 joueurs le mois dernier, Gareth Southgate, le sélectionneur de l’équipe d’Angleterre, a cette fois-ci bâti une liste de 27 noms pour les rencontres de qualifications à l’Euro 2020 contre le Monténégro et le Kosovo, les 14 et 17 novembre prochains.

Alex Oxlade-Chamberlain (écarté en octobre) et Callum Hudson-Odoi (habituellement avec les Espoirs anglais) effectuent leur retour chez les Three Lions. Les petits nouveaux Fikayo Tomori, James Maddison, Mason Mount et Tammy Abraham sont bien présents.

Le groupe: Heaton, Pickford, Pope - Alexander-Arnold, Chilwell, Gomez, Maguire, Mings, Rose, Stones, Tomori, Trippier – Barkley, Delph, Henderson, Maddison, Mount, Oxlade-Chamberlain, Rice, Winks – Abraham, Hudson-Odoi, Kane, Rashford, Sancho, Sterling, Wilson.

Here it is: your #ThreeLions squad for the #EURO2020 qualifiers against Montenegro and Kosovo!https://t.co/wsv3qjndm2