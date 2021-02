Angleterre : Deux matchs amicaux avant l'Euro

Pas question d'arriver à l'Euro sans préparation. Les Anglais ont déjà tout un programme de matchs pour les prochains mois à venir. Le dernier match de la sélection remontant au 18 novembre 2020 contre l'Islande dans le cadre de la Ligue des Nations, les Three Lions ont besoin de se remettre dans le bain. Et pour cela, plusieurs rencontres amicales vont être organisées. À quelques jours de l'Euro 2020, qui commence le 11 juin, l'Angleterre recevra à domicile l'Autriche le 2 juin et la Roumanie le 6 juin. Le stade d'accueil n'a pas encore été désigné. Ces deux oppositions étaient initialement prévues le 2 et 7 juin 2020 mais elles avaient été annulées à la suite du report du Championnat d'Europe. Pour rappel, l'Angleterre sera le pays hôte du groupe D lors de la compétition. La sélection affrontera la Croatie le 13 juin et à Wembley, ensuite l'Écosse le 18 juin, et la République tchèque le 22. Harry Kane et ses coéquipiers ont une revanche à prendre puisque l'Angleterre avait été éliminée lors des huitièmes de finale de l'Euro 2016, face à l'Islande (2-1).

The #ThreeLions will take on Austria and Romania in preparation for this summer's #EURO2020 finals.

— England (@England) February 3, 2021





Une qualifications en Coupe du Monde à aller chercher

Our qualifying schedule for the 2022 @FIFAWorldCup has been confirmed! 🗓 pic.twitter.com/l2NEseHb4j

— England (@England) December 8, 2020







Au-delà de ces matchs amicaux, la sélection anglaise a d'ores et déjà des rencontres prévues dans le cadre des qualifications pour la Coupe du Monde 2022 qui a lieu au Qatar. À domicile, elle accueillera Saint-Marin le 25 mars et la Pologne quelques jours plus tard, le 31 mars. L'Angleterre va aussi se déplacer. Le 28 mars, les joueurs anglais affronteront les joueurs albanais. Cette 22eme édition de la Coupe du Monde devrait débuter le 21 novembre et se terminer le 18 décembre. Des dates inhabituelles pour une telle compétition mais justifiées en raison des fortes températures au Qatar. D'autres matchs de qualification auront lieu, prévus après l'Euro. Mais justement, avant de penser à la Coupe du Monde, les anglais devront donc se concentrer sur l'Euro. Compétition où ils ont atteint à dix reprises l'étape finale, sans jamais la remporter.