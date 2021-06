Gutted for you, @TrentAA.

Wishing you a speedy recovery! 💪



— England (@England) June 3, 2021

Un dernier match de préparation contre la Roumanie pour l'Angleterre

. Loin de son meilleur niveau sous le maillot des Reds de Liverpool, le latéral n'a pas la chance de son côté. Longtemps incertain pour une possible participation au Championnat d'Europe en raison de son niveau sur le plan sportif, il avait finalement été convoqué par Gareth Southgate afin de disputer la compétition. Sauf que depuis mercredi soir, l'inquiétude était de mise. Lors du succès de l'Angleterre face à l'Autriche en match amical (1-0), il avait dû sortir sur blessure pour cause de soucis musculaire à deux minutes de la fin du temps réglementaire.Ce jeudi, la mauvaise nouvelle a été confirmée par un communiqué officiel actant le forfait du joueur pour le tournoi continental.Une analyse effectuée jeudi a confirmé que le joueur de 22 ans ne pourra pas jouer dans le prochain tournoi, il s'est donc retiré de l'équipe d'Angleterre pour retourner dans son club pour une rééducation", peut-on lire sur le site officiel de fédération anglaise, qui a précisé que le remplaçant ne sera pas connu avant dimanche. Ce jour-là, à 18 heures, les Three Lions affronteront la Roumanie pour le dernier match de préparation avant la compétition. Kieran Trippier, Kyle Walker et Reece James peuvent prétendre à prendre une place à ce poste.