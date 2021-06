Alors que le rideau de l'Euro s'ouvre dans moins d'une semaine, les poids lourds du continent continuent à se roder. Ce dimanche, en début de soirée, l'Angleterre et les Pays-Bas étaient de sortie pour poursuivre leur préparation et accumuler de la confiance.

Les Pays-Bas déroulent

Emmenée par un Memphis Depay encore éblouissant, la formation de Frank de Boer a fait le travail contre la Géorgie de Willy Sagnol (3-0). Malgré son influence dans le jeu, le désormais ex-capitaine de l'OL a ouvert le score sur penalty dès la dixième minute de jeu. Les Pays-Bas ont dû attendre la seconde période pour prendre le large, mais ils ont fini par saler l'addition. Weghorst a doublé la mise avant l'heure de jeu (2-0, 55e) avant que Gravenberch n'inscrive un troisième but à l'entame du dernier quart d'heure (3-0, 76e). Du travail bien fait.

L'Angleterre se teste encore

L'Angleterre, de son côté, a un peu moins convaincu face à la Roumanie (victoire 1-0). Les Three Lions ont longtemps manqué de réussite offensive - ils ont touché plusieurs fois les montants - et de fluidité pour forcer le verrou adverse. C'est finalement le prodige mancunien Marcus Rashford qui a offert la victoire à la sélection britannique en transformant avec autorité un penalty obtenu par Jack Grealish (1-0, 68e). Le sélectionneur anglais Gareth Southgate avait encore altéré son animation et son onze, avec une large rotation. L'Angleterre peut désormais se projeter sur le tournoi.