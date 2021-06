Amical : La Pologne tenue en échec contre l'Islande

La Pologne n'a pu emmagasiner de la confiance avant son entrée en lice dans le championnat d'Europe, prévue le 14 juin face à la Slovaquie à Saint-Pétersbourg. Ce mardi soir, comme face à la Russie lors de son premier match de préparation (1-1), la sélection menée par Robert Lewandowski a une nouvelle fois été neutralisée par son opposant, l'Islande (2-2). Un match nul qui aurait pu être une défaite si les hommes de Paulo Sousa, menés 2-1, n'avaient pu égaliser par le biais d'une réalisation de Karol Swiderski à la 88ème minute de jeu.

Lewandowski muet, la Pologne a évité le pire

Albert Guðmundsson (26ème) avait ouvert le score, avant que Piotr Zielinski n'égalise pour la Pologne à la 34ème. Par la suite, l'Islande avait repris l'avantage grâce à Bjarnasson. Lewandowski, lui, a été muet face au but adverse et sera très attendu lors du tournoi continental après avoir marqué 41 buts avec le Bayern Munich en Bundesliga cette saison. " Ce qui nous manquait aujourd'hui, c'était la vitesse et la fréquence importante des passes. Nous voulions que l'équipe aille plus vite, mais les Islandais ont très bien défendu en étant haut ", a reconnu Paulo Sousa en conférence de presse d'après-match.