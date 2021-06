Amical : Giroud remplace Benzema et brille

Une semaine avant son entrée en lice à l’Euro, l’équipe de France a répondu présente ce mardi lors de sa dernière sortie amicale. Au Stade de France, et devant environ 5000 supporters, les Tricolores ont disposé de la Bulgarie. Même s’ils ont dû attendre avant de pouvoir dérouler, les hommes de Didier Deschamps ont parfaitement confirmé leur succès contre le Pays de Galles. Il y avait donc plein de satisfactions à retirer de cet ultime test, et la soirée aurait pu être à tous points de vue positive sans la sortie sur blessure de Karim Benzema.

Petite alerte pour Benzema

A la 38e minute du jeu, l’attaquant tricolore a dû quitter les siens prématurément en raison d’un coup pris au genou. Il s’agirait d’une simple béquille d’après les propos tenus par Didier Deschamps à la mi-temps. Même s’il faudra attendre le résultat des examens médicaux pour être totalement fixé, il n’y a donc pas lieu de céder à la panique au sujet du Madrilène.

Sans Benzema sur le terrain, les filets adverses sont longtemps restés sans trembler. Certains y verront peut-être l’influence qu’a déjà l’ancien lyonnais sur les Bleus, mais ça ne reflèterait pas vraiment la réalité. Certes, les champions du monde n’ont breaké qu’à l’approche de la fin mais c’était surtout à cause d’un manque de réussite en attaque. Et non pas en raison d’une quelconque difficulté rencontrée dans le jeu.

Les Bleus ont dû être patients

Antoine Griezmann a ouvert le score à la demi-heure du jeu sur un superbe geste acrobatique (30e) et par la suite il y a eu suffisamment d’opportunités pour assurer un festival. Le réalisme a cependant longtemps fait défaut et les Tricolores se sont aussi heurtés à un portier en état de grâce.

Daniel Naumov, le dernier rempart bulgare, a en effet été étincelant sur sa ligne. Il est parvenu à neutraliser pas moins de cinq tirs adverse, dont trois du seul Kylian Mbappé (12e, 28e et 49e). Volontaire, le Parisien a donc été moins efficace que face aux Gallois, avec aussi une tentative non cadrée en début de partie (11e).

Giroud se rapproche de Henry

Outre Mbappé, Olivier Giroud (44e) et Thomas Lemar (72e) ont aussi mesuré la solidité du gardien bulgare et on a bien cru que le match allait se terminer par ce petit succès. Giroud en a décidé autrement finalement en plantant deux buts dans les sept dernières minutes (83e et 89e). D’abord en reprenant un excellent centre de Benjamin Pavard, puis en exploitant une passe latérale du rentrant Wissam Ben Yedder. Cela lui fait désormais 46 buts sur la scène internationale. Le record de Thierry Henry est plus que jamais à sa portée.

Cette fin de rencontre réussie a finalement produit un résultat final plus conforme à ce qu’aura été le rapport de forces dans cette partie. Au bout du compte, et comme l’a fait la Mannschaft la veille, l’équipe de France se présente donc au tournoi continental avec le plein de confiance. Et si le bulletin médical de Benzema s’avère aussi rassurant que prévu, l’approche de la compétition se fera dans les conditions optimales.