Allemagne: Reus préféré à Werner, Draxler et Kehrer remplaçants

Si c'est bien la 3e journée des éliminatoires de l'Euro 2020 qui se déroule ce samedi soir, l'Allemagne, en visite en Biélorussie, ne dispute que sa deuxième rencontre après avoir réussi le coup de force de s'imposer aux Pays-Bas (2-3) en mars dernier. Un succès à Borisov et les champions du monde 2014 reviendraient dans la roue de l'Irlande du Nord, leader du groupe C avec trois matches au compteur, et renverraient surtout les Oranje à trois points.

Pour cette rencontre, Joachim Löw a pris la décision d'aligner Marco Reus en pointe, au détriment notamment de Timo Werner. Leroy Sané et Serge Gnabry seront ses soutiens les plus proches. Julian Brandt, Leon Goretzka, et les Parisien Thilo Kehrer et Julian Draxler, prendront eux place sur le banc de touche au coup d'envoi. Le onze de départ: Neuer - Tah, Ginter, Süle, Schulz - Klostermann, Gundogan - Gnabry, Kimmich, Sané - Reus.