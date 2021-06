Il n'y a pas qu'en équipe de France où la soirée de mercredi était spéciale. Dans les rangs de la Mannschaft, les glorieux revenants étaient même deux, puisque Thomas Müller et Mats Hummels ont été titularisés par Joachim Löw, qui boudait son duo de cadres champions du monde depuis l'élimination au premier tour du Mondial 2018. Sauf que contrairement aux Bleus, où Karim Benzema a pu tout de même passer une excellente soirée en dépit de son absence de but face aux Gallois (3-0), ça n'a pas été tout à fait la même musique pour les Allemands...



En effet, la Mannschaft a été accrochée par le Danemark (1-1). Thomas Müller comme Hummels ont chacun disputé l'intégralité de la rencontre. Le premier nommé, sans conteste le plus attendu tant il a encore resplendi cette saison sous le maillot du Bayern, a jugé ce grand retour "intense" (pour RTL) : "En seconde période, on n'est plus trop allés au duel, c'est frustrant car on était assez bien offensivement. On a tapé deux fois les montants."

🏆 #Euro2020

🎙 Mats Hummels : "La France, l'une des meilleures attaques du monde" pic.twitter.com/PkH2NGA4Pb

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) May 31, 2021





Löw relevait lui aussi une prestation globalement encourageante, meilleure que celles des mois précédents, tout en regrettant une "erreur d'inattention" qui a amené l'égalisation danoise en seconde période. Le sélectionneur allemand (qui cédera sa place à Hansi Flick, son ancien adjoint, à l'issue de l'Euro et après quinze ans d'exercice) confirme en tout cas qu'il n'a pas fait revenir Thomas Müller pour des prunes, en l'ayant aligné seul avant-centre d'un 5-4-1. Il s'agissait de sa 101eme cape avec Löw, ce qui en fait le joueur le plus retenu par son sélectionneur à égalité avec Toni Kroos.



Joignant le geste à la parole tout au long de la partie, Thomas Müller n'avait pas la concurrence de Timo Werner, qui faisait partie des absents à cause de la récente finale de Ligue des Champions. Mais rien ne dit que le tout frais champion d'Europe soit assuré d'une place pour ouvrir l'Euro face à l'équipe de France, dans moins de deux semaines.