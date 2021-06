Samedi soir, lors du match de l’Allemagne contre le Portugal, Kai Havertz s’est montré décisif en marquant l’un des quatre buts de la large victoire de la Mannschaft. Il n’en fallait pas plus à Lothar Matthaus, l’icône locale, pour perdre tout sens de la mesure et mettre l’attaquant de Chelsea sur un pied d’égalité avec la légende française, Zinédine Zidane.

« Havertz a les mêmes qualité que Zidane »



"Je le compare à Zinedine Zidane en termes de qualités, de technique, de vision et d'anticipation de situation. Zidane ne semblait pas rapide, mais savait manier le ballon. Havertz peut le faire aussi ", a déclaré Matthäus dans sa chronique pour Kicker. Des propos louangeurs envers son compatriote, mais qui pourraient aussi fortement desservir le jeune attaquant vu le parallèle fait avec l’un des plus grands joueurs de tous les temps.



Le Ballon d’Or 1990 a poursuivi en indiquant que Havertz est appelé à devenir l’élément clé de la sélection allemande durant les années à venir. « Havertz sera l’un des points fixes de l’équipe nationale dans les six ou huit prochaines années, quand Kroos, Müller et Gündogan auront terminé leur carrière, a-t-il confié. En regardant uniquement le talent, le coach devrait toujours l’aligner, même s’il n’est pas bon. Kai apporte tout, mais a besoin de la confiance de son entraineur ».