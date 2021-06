Allemagne - Neuer : "Nous ne pensons pas être des outsiders"

Championne du monde 2014, l'Allemagne n'a plus gagné un titre majeur depuis ce sacre au Brésil. Lors des grands tournois, la Mannschaft a depuis été éliminée en demi-finale du Championnat d'Europe 2016 - face à la France - avant de terminer dernière de son groupe et en étant éliminée de la phase de poules lors de la Coupe du monde 2018. C'est donc dans une certaine incertitude que l'équipe dirigée par Joachim Löw affrontera la France, mardi soir à Munich (21 heures) dans le cadre du Championnat d'Europe.

"Nous avons aussi une bonne équipe"

Avant cette opposition, Manuel Neuer s'est présenté en conférence de presse, ce lundi. Le capitaine Mannschaft s'est montré plutôt confiant, refusant de considérer son équipe comme inférieure à la sélection tricolore. "Nous sommes motivés, chaque joueur est prêt. Nous espérons réaliser un bon tournoi, couronné de succès. Nous commençons contre une excellente équipe, la France, championne du monde en titre. Nous savons ce qui nous attend", a analysé le gardien. "On sait que les Français ont été très forts ces dernières années, mais je pense que nous avons une bonne équipe, difficile à jouer. Nous arrivons la tête haute, et nous ne pensons pas être des outsiders, nous voulons absolument gagner ce match à Munich, chez nous", a-t-il continué.