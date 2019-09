Allemagne: Low attend une réaction de ses joueurs

Battue à domicile, ce vendredi par les Pays-Bas (2-4), dans le cadre des qualifications pour l'Euro 2020, l'Allemagne se doit de réagir tout de suite. L'entraîneur national, Joachim Low, attend de ses hommes une grosse prestation ce lundi, face à l'Irlande du Nord.

"Nous devons aborder le match avec un état d'esprit de gagnants. Et je suis certain que c'est ce que nous allons voir lundi", a déclaré Low dans des propos rapportés par BBC Sport. Ce dernier s'attend toutefois à un gros duel face au leader du groupe C: "L'Irlande du Nord est incroyablement robuste et joue beaucoup de longs ballons. Ils vont jouer bas et nous aurons des espaces. A nous d'adapter notre tactique."

La Mannschaft est actuellement 2e de sa poule, avec trois points de retard sur le leader irlandais, et autant d'avance sur les Pays-Bas, son poursuivant direct.