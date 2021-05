Allemagne / Löw :

Mannschaft, en net déclin depuis son sacre lors du Mondial 2014 au Brésil, pourra compter sur les retours de Thomas Müller et Mats Hummels, absents depuis mars 2019 . Suffisant afin de transformer l'Allemagne en une favorite pour la compétition ? Ce n'est pas l'avis du technicien âgé de 61 ans qui s'est exprimé en conférence de presse.

La France, une favorite, comme d'autres pays

événement

Ce mercredi, la liste des 26 joueurs joueurs retenus avec l'Allemagne pour la tenue du Championnat d'Europe (du 11 juin au 11 juillet) a été dévoilée par Joachim Löw, qui quittera son poste de sélectionneur après le tournoi. LaAlors que l'Allemagne figure dans le groupe F et affrontera l'équipe de France de Didier Deschamps dès le 15 juin à Munich (21 heures), Löw a donné son opinion sur les différentes forces en présence avant le début de cettant attendu. "Je n'ai pas encore défini d'objectif pour le Championnat d'Europe. On doit d'abord en discuter pendant la préparation.. Mais ce n'est pas forcément un poids pour nous. Au fil des années, j'ai appris qu'il faut être concentré sur chaque match à 100% pendant un tournoi. Et chaque match est une finale. Cela commence par la France, puis le Portugal. Avant de penser aux phases finales, il faut passer les poules. L'erreur à ne pas faire, c'est de penser aux matches d'après car cela affecte vos performances", a jugé le sélectionneur de l'Allemagne, en poste depuis 2006.Puis il s'est montré conscient de la mission proposée à ses joueurs :On doit jouer chaque match comme si c'était le plus important, c'est l'objectif. Si on y parvient, alors tout sera possible ensuite."