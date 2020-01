L'Euro 2020 se profile à l'horizon pour l'équipe de France championne du monde. Dans 6 mois, les Bleus entreront dans le vif du sujet en tentant de s'extirper d'un "groupe de la mort" composé notamment du Portugal, tenant du titre, et de l'Allemagne. L'équipe de Joachim Löw bénéficiera d'un avantage non négligeable en ouvrant le bal chez elle contre les Bleus. Un avantage somme toute relatif pour le sélectionneur de la Mannschaft, qui se méfie particulièrement du style de jeu de la bande à Didier Deschamps.

Löw se méfie de la philosophie des Bleus

"Nous avons hâte de jouer à Munich devant nos propres fans, a expliqué le technicien allemand dans des propos accordés à Goal/SPOX. Ça sera la période des vacances en Allemagne et c'est un avantage en ce qui concerne l'atmosphère. Mais pas nécessairement en ce qui concerne les adversaires. La France et le Portugal sont des équipes de contre typiques, elles se nourrissent du contre pressing. Si nous agissons en position dominante, la France sera contente que son adversaire dicte le jeu et ils n'ont pas à le faire. C'est pourquoi ils auraient plus de mal devant leurs propres supporters".