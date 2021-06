Allemagne - Löw : "Améliorer l'intensité et le pressing"

"Pas certain de la formation qui débutera contre la France"

Pour son ultime match de préparation avant le Championnat d'Europe, l' Allemagne a infligé une véritable correction à une Lettonie bien trop inférieure pour espérer mieux (7-1). Quelques jours après avoir été tenue en échec par le Danemark (1-1),. Cela ne sera pas inutile dans l'optique de l'entrée en lice pour le tournoi continental avec le match face aux Bleus de Didier Deschamps, prévu le mardi 15 juin à Munich (21 heures).Après le spectacle démontré par son équipe, Joachim Löw a livré sa réaction, étant partagé entre la satisfaction et l'incertitude - au sujet du onze qui sera aligné contre la France. "Nous voulions rôder les automatismes. Je ne suis pas certain encore de la formation qui débutera contre la France mais ce sera certainement en grande partie l'équipe qui a débuté ce soir. Nous avons fait beaucoup de bonnes choses, avec de bonnes intentions. Nous devons encore améliorer l'intensité et le pressing", a-t-il expliqué lundi soir au micro de la chaîne allemande RTL. Perfectionniste, il a pesté contre le but encaissé suite à une frappe superbe de Saveljevs. "Nous devons mieux défendre sur ce coup-là.." Face à Mbappé, Benzema et les autres, la moindre erreur pourrait être fatale.