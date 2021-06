A l'âge de 31 ans, Toni Kroos va disputer l'Euro 2020 et sa sixième compétition avec la sélection allemande. Cependant, l'Euro pourrait être son dernier grand tournoi avec la Mannschaft. "Je déciderai après le tournoi", a déclaré le joueur du Real Madrid lors de la préparation des Allemands en Autriche.

Kroos apte contre la France

Kroos, qui a manqué la fin de la saison avec le Real Madrid après avoir été contrôlé positif au Covid-19, pourrait faire son retour lundi, lors du match amical de l'Allemagne contre la Lettonie. "Je n'ai pas de séquelles et je suis prêt à jouer", a expliqué Kroos. Il devrait donc être en pleine forme pour la réception de l'équipe de France, lors du match d'ouverture.



"Ce n'est pas comme si j'avais été absent pendant six semaines à cause d'une blessure. J'ai été incapable de faire quoi que ce soit pendant une semaine seulement", a ajouté le milieu de terrain merengue. Les conditions de base sont correctes quand je vois l'énergie et l'intensité à l'entraînement. Mais cela ne garantit pas un succès lors du tournoi."