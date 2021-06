La star de Chelsea et de la sélection allemande, Kai Havertz, va retrouver certains de ses coéquipiers en club lors du 8eme de finale entre l'Allemagne et l'Angleterre, mardi soir, à Wembley. Ce match, qui sera certainement l'un des chocs de ce 1er tour à élimination directe de ce Championnat d'Europe entre deux candidats à la victoire finale, sera donc aussi l'occasion pour certains joueurs des Blues de se serrer la pogne, comme l'a d'ailleurs admis Havertz lui-même.

Des retrouvailles attendues

"C'est un match spécial pour moi. Je connais certains joueurs, j'ai vécu à Londres pendant un an, mais en général, j'aborde le match comme n'importe quel autre, a confié le joueur allemand en conférence de presse, à deux jours du choc. C'est un match important pour nous et nous allons faire tout ce que nous pouvons pour l'emporter. Ils comptent dans leurs rangs quelques-uns des meilleurs joueurs du monde. Bien sûr, ils ont encore de la marge pour s'améliorer, mais offensivement, ils ont de grandes qualités individuelles. D'un autre côté, je pense que ce sera un duel d'égal à égal. Nous sommes tous très excités et concentrés sur le match."