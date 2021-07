Alba envoie un message fort

L'Espagne s'est inclinée contre l'Italie, mardi, au bout d'une séance de tirs aux buts fatale, mais la Roja a montré un visage très séduisant dans son expression collective. Cadre de cette équipe, Jordi Alba voit grand pour la suite. "C'est un coup dur. On méritait un peu mieux. C'est comme ça avec les tirs au but. L'autre jour, on a gagné, et cette fois-ci on perd. Je suis très fier de mes coéquipiers, du staff... On a formé un groupe magnifique. Je veux remercier les supporters. On a tutoyé l'une des meilleures sélections italiennes dont je me souvienne, qui est maintenant l'une des meilleures sélections d'Europe. On aurait mérité un petit but en plus, ç'a été très serré...", a lancé le défenseur du Barça.

"J'ai été dans des vestiaires magnifiques, mais celui-ci respire quelque chose de différent"

"Je veux remercier ceux qui ont toujours cru en nous. Cela fait neuf ou dix ans que je suis dans cette sélection, et ça fait très longtemps que je n'avais pas vu un groupe comme celui-ci, a continué Alba. J'ai été dans des vestiaires magnifiques, mais celui-ci respire quelque chose de différent. Les années passent, tout ça va bientôt se terminer, et c'est une chance qui nous échappe. On a prouvé que cette sélection était prête pour le Mondial", a conclu l'international espagnol.