A l’Euro, il ne faut pas partir trop tôt

A deux journées de la fin des éliminatoires de l’Euro 2020, seules deux équipes ont remporté tous leurs matches : la Belgique et l’Italie, avec un bilan de huit victoires en autant de rencontres. Mais est-ce pour autant synonyme de réussite lors de la prochaine compétition continentale ? Pas forcément. Depuis le début du 21e siècle, une seule nation ayant gagné toutes ses rencontres qualificatives a ensuite remporté le championnat d’Europe. Il s’agissait de l’Espagne, en 2012. La Roja s’était imposée huit fois sur huit lors des éliminatoires avant de devenir la première équipe à réussir à remporter l’Euro deux fois consécutivement. Lors de la dernière édition, en 2016, l’Angleterre avait remporté ses dix matches de qualification avant de se faire piteusement éliminer par l’Islande en huitièmes de finale (1-2).

En 2008, aucune équipe n’avait réussi un carton plein lors des éliminatoires. La Grèce, qui avait le meilleur bilan (dix victoires, un nul et une défaite), avait ensuite terminé à la dernière place de son groupe, avec trois défaites en trois matches. L'exemple des Bleus Et ce sont les Espagnols (neuf victoires, un nul et deux défaites en qualifications) qui étaient allés au bout, devenant les premiers, depuis les Français en 1984, à ensuite remporter tous leurs matches de poule avant d’être sacrés. Les Bleus, justement, s’étaient imposés huit fois sur huit lors des éliminatoires de l’Euro 2004, mais avaient été éliminés par le futur vainqueur, la Grèce, en quarts de finale (0-1).

Enfin, à l’occasion des qualifications l’Euro 2000, personne n’était parvenu à gagner tous ses matches de qualification. La Suède (sept victoires et un match nul) avait le meilleur bilan, notamment devant les Tricolores (six victoires, trois matches nuls et une défaite). Mais les Suédois, incapables de remporter le moindre match pendant la compétition, avaient fini derniers de leur groupe, alors que les hommes de Roger Lemerre remportaient eux le titre après une finale mythique contre l’Italie (2-1, a.p.).