Une ex-cible de l’OM signe en Turquie

Un temps annoncé à l'OM et à Angers, Ahmed Touba va poursuivre sa carrière en Turquie. Le défenseur international algérien du RKC Waalwijk s'est engagé ce jeudi en faveur de Basaksehir. Le Fennec a signé un contrat de trois ans plus une année en option avec la formation stambouliote, 4e de Süper Lig la saison passée. Il y portera le numéro 59, a précisé le club sur son site officiel. Le montant de la transaction est estimé à 2 millions d'euros.



Héros malheureux des barrages





Né à Roubaix (dans le... 59) il y a 24 ans et formé en Belgique, ce trinational avait été tiraillé entre les Diables Rouges et les Fennecs avant d'opter pour ces derniers au printemps 2021. Sélectionné depuis à une dizaine de reprises, Ahmed Touba n'a fait ses débuts que lors des barrages du Mondial 2022 en mars dernier. Auteur d'une excellente rentrée et buteur, il n'avait pu empêcher l'élimination des siens mais s'est depuis imposé comme un titulaire en puissance aux yeux de Djamel Belmadi.