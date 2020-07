Turquie : Un trio plein de fraîcheur

Trabzonspor - 2eme (58 pts)



Exclu des Coupes d'Europe par l'UEFA à cause du fair-play financier, le club de Trabzon n'en demeure pas moins le seul rival du Basaksehir - vice-champion en 2017 et 2019 - et ses stars (Robinho, Demba Ba, Gael Clichy, Enzo Crivelli) en tête du championnat, et la seule équipe en lice pour le doublé après avoir éliminé le Fenerbahçe en demi-finales de Coupe. La dynamique est tout de même retombée pour l'équipe du nord-est du pays, leader depuis fin février (durant sept journées) et qui a perdu sa première place il y a dix jours, pour le deuxième match après le retour de la compétition. Le Norvégien Alexander Sörloth est le meilleur buteur de Süper Lig avec 20 réalisations.

Sivasspor - 3eme (53 pts)



Avant Trabzonspor, Sivasspor a occupé la tête de la 12eme à la 20eme journée. L'idée, désormais, est de se maintenir sur le podium devant le duo Galatasaray - Besiktas (à un et trois points) ou au pire à la quatrième place, également qualificative pour la Ligue Europa. Sans star, hormis peut-être l'ancien Guingampais Mustapha Yatabaré (34 ans, douze buts) ou son compère d'attaque Arouna Koné (36 ans), c'est un petit club familial qui a retrouvé l'élite en 2017. « Sivasspor, c’est l’équivalent de Saint-Etienne avec la ferveur en moins, au milieu des massifs montagneux en plein milieu de la Turquie », expliquait Harun Cenik, le créateur du compte Twitter Sivasspor France, à Footmercato.net.

Alanyaspor - 7eme (45 pts)

Empêcheur de tourner en rond n°1, Alanyaspor a été l'autre leader avant Sivasspor, de la quatrième à la onzième journée (le Fenerbahçe a été premier lors des trois premières journées). Contraignant Trabzonspor au nul à la dernière seconde il y a dix jours (2-2), le club de l'ancien Messin Papiss Cissé ou encore Juanfran retrouvera le deuxième du championnat en finale de Coupe. Situé au sud du pays, sur la côte méditerranéenne, cette magnifique ville d'Alanya abrite le deuxième plus petit stade du championnat (à peine plus de 10 000 places).