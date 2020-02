Turquie - Fenerbahçe et Rami, c'est déjà fini !

Un match de championnat et six matchs de Coupe de Turquie, voilà le bilan d'Adil Rami avec Fenerbahçe. Le club stambouliote a officialisé ce vendredi le départ de l'international français (36 sélections), cantonné à un rôle de remplaçant depuis son arrivée l'été dernier. La suite ? L'ancien Marseillais l'avait évoquée dès la fin du mois de janvier dans les colonnes du Parisien : " Avec mon entourage, on écoute. On reçoit beaucoup d’appels du Golfe, par exemple. Pourquoi pas la France pour une revanche ? Cela me plairait de montrer que je suis encore là, dans mon pays. Rien n’est impossible, je continue à rêver alors pourquoi pas viser l’Euro 2020… Je n’ai pas l’ambition de jouer en Ligue 2. Je suis un vrai leader, je peux apporter à une défense. J’entends les critiques et j’ai envie de les faire mentir".

Futbolcumuz Adil Rami ile karşılıklı anlaşmaya varılarak, oyuncunun sözleşmesi feshedilmiştir.



Kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.