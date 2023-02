Turquie : Christian Atsu retrouvé vivant mais blessé suite au séisme

C'est une nouvelle qui fait plaisir ! Ce mardi matin, au lendemain du violent séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie, on apprend que Christian Atsu a été retrouvé vivant. Tandis que ces deux séismes, d'une magnitude 7,8 et 7,5, ont causé 4.300 morts et plus de 16.000 blessés en Turquie et plus de 1.500 morts en Syrie, des joueurs de football étaient concernés. Christian Atsu, international ghanéen et aujourd'hui joueur d'Hatayspor, était notamment porté disparu depuis plusieurs heures. Mais comme l'écrit RMC Sport, le joueur de 31 ans a été retrouvé vivant. Après avoir passé de longues heures sous les décombres, Atsu a été sorti de son cauchemar mais il se trouve blessé.

Atsu retrouvé vivant

C'est un dirigeant de son club qui a indiqué la nouvelle à la radio turque ce mardi matin. "Christian Atsu a été sorti (des décombres, ndlr) blessé. Notre directeur sportif, Taner Savut, est malheureusement toujours sous les décombres. Hatay a été profondément affecté. Nous nous dirigeons vers la fin des heures les plus dangereuses", a-t-il déclaré sur Radyo Gol. Kerim Ali, Bertug Yildirim et Burak Öksüz, Onur Ergün, autres joueurs d'Hatayspor, étaient aussi concernés mais ils sont tous indemnes. Un autre club de Turquie s'inquiète avec le club de Malatyaspor ayant fait part de sa vive inquiétude pour son gardien Eyup Turkaslan, coincé sous les décombres et qui ne donne plus de signe de vie depuis lundi.