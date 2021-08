Turquie - Besiktas, le doublé est-il possible ?

Il aurait fallu voir les visages des joueurs de Galatasaray, au bout du dernier match de la saison, pour comprendre l'immense attente autour de cette ultime nuit du championnat de Turquie. Au coude à coude durant une grosse partie de cet exercice 2020/2021, le Besiktas, Galatasaray et Fenerbahçe ont livré, à la mi-mai, une rare bataille dans l'ultime ligne droite de cette Süper Lig. À égalité de points avant la dernière journée, le premier et le deuxième ont rivalisé à plusieurs kilomètres l'un de l'autre pour se disputer le titre obtenu l'an passé par l'Istanbul Basaksehir. À Izmir contre Göztepe, les hommes de Sergen Yalçin ont mené grâce à l'ouverture de Vida (10eme) avant de prendre un but d'Öztürk (24eme). Plus loin, à Istanbul, Galatasaray prenait en même temps les commandes du match contre Malatyaspor pour ne plus jamais les lâcher (3-1).

Virtuellement champions de Turquie durant neuf minutes, les joueurs Fatih Terim tentaient le tout pour le tout afin d'enfoncer le clou avant que le glas ne sonne chez le rival. Près de la mer Égée, Besiktas, assurément au courant de la tournure du sprint final, voyait à vingt minutes du terme, Rachid Ghezzal, l'ancien Lyonnais, doubler la mise sur penalty sous les hurlements de joie des quelques dizaines de supporters présents au stade. Cet ultime but de la rencontre a donné à lui seul, le titre de champion de Turquie au BJK, vainqueur avec le même nombre de points (84) mais une différence de buts supérieure de 45 contre 44 contre Galatasaray... Même Fenerbahçe, troisième, aurait pu remporter le gros lot si ses deux adversaires avaient perdu. Mais ce sont bien les Blanc et Noir qui ont réussi cet incroyable marathon et la fête s'est logiquement prolongée jusque tard dans la nuit pour la formation de la rive européenne turque.



Objectif, le doublé



À la veille d'ouvrir le bal pour la première journée de ce championnat version 2021/2022 contre Rizespor (ce vendredi, 19h30), Besiktas entend bien réitérer son exploit de la saison passée d'autant qu'il s'est également adjugé la Coupe de Turquie. En plus de la scène nationale, le club stambouliote va disputer la Ligue des Champions et se doit de performer puisque le BJK n'a pas fait mieux qu'un quart de finale en 2017 en Ligue Europa. Pour se faire, Sergen Yalçin a réussi à obtenir le transfert définitif de Rachid Ghezzal pour trois millions d'euros.

Auteur de 8 buts et 17 passes décisives en 31 matches, l'ailier algérien n'a jamais vraiment réussi à s'imposer chez les Foxes de Leicester qui l'a donc prêté cette saison à Besiktas et s'est engagé selon RMC, sur un contrat de quatre ans. En plus de Georges-Kevin Nkoudou, Cyle Larin et Valentin Rosier, les Aigles Noirs ont enregistré la venue libre d'Alex Texeira (31 ans), de quoi faire gonfler un effectif capable de disputer trois compétitions majeures dans cette nouvelle saison attrayante. Pour ce qui est de la Süper Lig, l'objectif est clair : remporter un dix-septième titre national mais cette fois, avec un tout petit moins de suspense à la fin...

Besiktas, roi de Turquie !