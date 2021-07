Turquie : Après Balotelli, Adana veut Ibrahimovic

Il y a eu Bolton ou QPR en Angleterre, Nice à une époque et dans une moindre mesure en France, sans mentionner les clubs plus exotiques offrant aux anciennes gloires une fin de carrière dorée. Du côté de la Turquie, un nouveau club se propose d'accueillir les vétérans en quête d'un dernier challenge. Remonté en Süper Lig après vingt-six ans d'absence dans l'élite du football turc, Adana Demirspor a déjà commencé son marché.



Grâce au chéquier de son propriétaire, Murat Sancak, le promu s'est déjà offert les services de Mario Balotelli (30 ans) qui s'y est engagé pour trois ans. L'Italien jouera aux côté de Younès Belhanda (31 ans) qui était trop cher pour Montpellier. Et d'après L’Équipe, le recrutement ne va pas s'arrêter là puisque l'Adana aurait dans l'idée de faire venir David Luiz (34 ans) pour renforcer une défense au sein de laquelle évolue déjà le champion de France lillois 2011, Aurélien Chedjou (36 ans).



Le média ajoute que l'ambitieux président Sancak a même déclaré "qu'il aimerait faire venir un certain Zlatan Ibrahimovic". De quoi faire grimper un peu plus l'âge moyen de son équipe. Avec ses vieux briscards, Adana espère d'abord se maintenir dans l'élite, avant de s'y assoir pour de bon.