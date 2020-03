Trabzonspor se sépare de John Obi Mikel

John Obi Mikel, l’expérimenté milieu de terrain nigérian, ne fait plus partie de l’effectif de Trabzonspor. La direction du club turc et l’ancien joueur de Chelsea ont fait officiellement le choix de se séparer à l'amiable. Le motif de ce divorce n’a pas été communiqué, mais on peut logiquement voir la conséquence entre la sortie qu’a eue l’ancien champion d’Afrique sur les réseaux sociaux en fin de semaine dernière.

Obi Mikel avait protesté contre l’obligation que lui et ses coéquipiers avaient de poursuivre leurs matchs comme si de rien n’était alors que tous les autres championnats sont arrêtés à cause du coronavirus. « Il y a plus important dans la vie que le football », avait-il notamment écrit sur son compte Instagram. Un message qui avait été très applaudi à l'extérieur, et même appuyé par Radamel Falcao, le buteur de l’équipe rivale du Galatasaray. Manifestement, cela n’a pas trop plu aux responsables de Trabzon, même si le lien de cause à effet reste encore à prouver.