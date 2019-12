Süper Lig : Et si c'était enfin l'année de Basaksehir ?

Mettre fin à l'hégémonie des trois cadors

Basaksehir peut-il enfin faire de l'ombre à Galatasaray, à Fenerbahce et au Besiktas ?, après une saison en seconde division, les Orange et Bleu sont depuis confortablement installés dans le top 4 turc. Au pied du podium l'année de sa remontée et en 2015-16, le club a même depuis terminé chaque année sur le podium, avec une troisième place en 2017-18 et en étant. Alors que l'équipe du quartier de Basaksehir monte petit à petit en puissance, les coéquipiers du Français Gaël Clichy rêvent désormais de remporter le premier championnat de Turquie de l'histoire du club.Pour cela, même si les Stambouliotes ont perdu Emre Belözoglu cet été, l'équipe s'est bien renforcée avec les arrivées notamment de, l'attaquant venu de Caen pour un peu moins de trois millions d'euros. Aux côtés de, ses renforts ont apporté un plus au groupe d'Okan Buruk dans la quête d'un premier gros titre à inscrire au palmarès de Basaksehir. Pour autant, la tâche sera loin d'être aisée face à de gros concurrents, tels que Galatasaray, Fenerbahce et Besiktas.En effet, ces dernières années, hormis à quelques rares exceptions,, qui ont notamment remporté tous les championnats de Turquie du 21eme siècle sauf un, quand Bursaspor a créé la sensation en 2009-10. C'est dire l'exploit que vise Basaksehir cette saison. Encore en course en Ligue Europa, après avoir terminé devant l'AS Rome et le Borussia Mönchengladbach, les Orange et Bleu ont rendez-vous avec le Sporting Portugal en février prochain. Une compétition qui pourrait leur faire perdre quelques forces dans la bataille. Actuellement deuxième à quatre points du leader Sivasspor, l'équipe stambouliote va devoir se montrer solide lors de la phase retour pour remporter la Süper Lig. Ce samedi, dans leur antre du Stade Fatih-Terim, Basaksehir reçoit Kasimpasa, 14eme et qui reste sur quatre défaites en cinq matchs, et se devra de l'emporter dans ce derby d'Istanbul pour mettre la pression sur les Yigidos, qui jouent dimanche contre Götzepe. Bien que distancé, Galatasaray reste un candidat crédible au titre et a rendez-vous avec Antalyaspor ce samedi (à 18h00, sur beIN SPORTS 1).