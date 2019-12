Süper Lig : Burak Yilmaz, le mercenaire stambouliote

Entre Burak Yilmaz et Istanbul, c'est une histoire d'amour tumultueuse. Alors que le joueur va sur ses 35 ans (en juillet prochain), l'actuel attaquant de Besiktas a réalisé une bonne partie de sa carrière sur les bords du Bosphore. Formé du côté d'Antalyaspor, d'où il est natif, le Turc a rapidement rejoint les Aigles Noirs de juillet 2006 à janvier 2008, avant de les retrouver depuis janvier 2019. Entre temps, ce dernier a également évolué sous les couleurs de Fenerbahce, un autre gros club d'Istanbul, de juillet 2008 à juillet 2009, mais également d'un autre rival de la ville, à savoir Galatasaray, de juillet 2012 à février 2016. Derrière, l'intéressé est parti en Chine, à Beijing Guoan, équipe actuellement entraînée par Bruno Genesio, pendant à peu près un an et demi, avant de retrouver la Turquie.

Yilmaz, le joueur des « quatre grands de Turquie »

En effet, après son escapade exotique, Yilmaz s'est engagé avec Trabzonspor, le quatrième grand club de Turquie, avec les trois autres gros clubs stambouliotes (Besiktas, Fenerbahce et Galatasaray). Mais, écarté du groupe, l'attaquant a finalement rejoint à nouveau les Aigles Noirs, où son salaire (estimé à 2,5 millions d'euros par an) n'a guère enchanté ses nouveaux supporters. « Je respecte les critiques et les éloges de chacun des fans de Besiktas. Je veux juste que vous sachiez que, dès que j’aurai mis le maillot de Besiktas, je serais conscient de la responsabilité qui incombe à un joueur de Besiktas et des valeurs avec lequel il apporte. Je me battrai pour Besiktas jusqu’à la dernière goutte de ma sueur », expliquait-il alors pour calmer la colère.



Doté d'une réputation sulfureuse, celui dont la carrière touche à sa fin n'en reste pas moins très efficace sur le terrain. Cette saison, en onze matchs de Süper Lig, il a marqué cinq buts et a donné deux passes décisives. Ce vendredi (à 18h30, sur beIN SPORTS 1), contre Genclerbirligi, Yilmaz sera une nouvelle fois l'une des attractions du côté de Besiktas.