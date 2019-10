Sturridge marque encore avec Trabzonspor

S’il a dû attendre son sixième match, toutes compétitions confondues, pour marquer son premier but avec Trabzonspor, Daniel Sturridge a récidivé lundi, signant sa deuxième réalisation en deux rencontres sur la pelouse de Basaksehir (2-2), en clôture de la 9e journée du championnat turc.

L’attaquant anglais a ouvert le score sur penalty (61e), mais après l’égalisation d’Edin Visca (67e s.p.), c’est Martin Skrtel, un autre ancien de Liverpool, qui a donné l’avantage aux locaux (78e). Alexander Sorloth a finalement arraché le match nul au bout du temps additionnel pour les visiteurs (90e+5), qui occupent la quatrième place du classement, avec un point d’avance sur leurs adversaires du soir.

Daniel Sturridge scored for Trabzonspor and Martin Skrtel scored for Istanbul Basaksehir in the same game today.



A little bit of Liverpool in Turkey pic.twitter.com/b5iU86h7Hl