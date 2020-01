Simon Falette (Eintracht Francfort) prêté à Fenerbahçe

S I M O N F A L E T T E. 👊🏾

🔗 https://t.co/Hdt3BdXyZv pic.twitter.com/bw54K46Uvg



— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 8, 2020

Pour l'instant, la saison 2019-20 en club de Simon Falette se résume à un seul et unique match, disputé sur la pelouse de Paderborn juste avant la trêve hivernale (2-1).Invité par l'Eintracht Francfort à trouver une porte de sortie, l'ancien Messin s'est tourné vers la Turquie et plus précisément Fenerbahçe. Le défenseur de 27 ans a été prêté jusqu'à la fin de l'exercice (avec option d'achat) au club stambouliote.